مديرية بنغازي: البحث الجنائي يسترجع مركبة سُرقت من طرابلس

كشفت مديرية أمن بنغازي، تفاصيل استرجاع قسم البحث الجنائي لمركبة آلية سُرقت من مدينة طرابلس، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بشرائها بدون مُستندات.

وأوضحت مديرية الأمن في بيانها، أنه “عُقب ورود معلومات سرقة عن إحدى المركبات سُرقت من مدينة طرابلس وسبق التعميم عليها من قبل مديرية أمن جنزور وحسب المعلومات الواردة ان المركبة سالفة الذكر تم عرضها على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالانتقال وضبط المركبة سالفة الذكر”.

وتابع البيان؛ “وعند مراجعة الصفحة التي تم عرضت المركبة الآلية المسروقة للبيع اتضح أنها تخص إحدى معارض السيارات وتم انتقال أعضاء التحريات وضبط المركبة”.

“وأفاد صاحب المعرض أن المركبة تخص أحد الأشخاص يُدعى م.ع.ع وأنه قام بوضع المركبة في المعرض لغرض بيعها، وتم ضبط المدعو م.ع.ع وأفاد أثناء الاستدلال معه أنه قام بشراء المركبة من أحد الاشخاص يُدعى أ.ف.ز بدون مستندات”. بحسب البيان.

وأردف البيان؛ “واتضح عند التعميم على المدعو أ.ف.ز أنه من ذوي السوابق واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عن المدعو أ.ف.ز “.