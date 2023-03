الدبيبة يبحث مع ليف ونورلاند دعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول للانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أوردمان.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام الدبيبة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

