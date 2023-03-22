وزارة العمل الليبية تبحث سبل تأهيل الباحثين عن العمل في بنغازي

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي، صلاح الشبلي، البرامج التدريبية للباحثين عن العمل لإدماجهم في سوق العمل، والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وجاء ذلك في اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالإفراجات المالية للعاملين بالمكتب.

واطلع العابد على سير الحملات التفتيشية في نطاق بلدية بنغازي، والعراقيل التي تواجه المكتب في تنفيذ الحملات التفتيشية على مواقع العمل.

وناقش الاجتماع تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني ضمن رؤية الوزارة في عملية التحول الرقمي بعد توزيع التجهيزات الخاصة بالربط الإلكتروني، لتسهيل العمل وتقديمأفضل الخدمات للمواطنين.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطرق الاجتماع إلى ملف تنظيم سوق العمل في البلدية وحصر العمالة الأجنبية وتنظيمها.