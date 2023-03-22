المعوج: المطلوب كف أيادي المخابرات العالمية عن ليبيا

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، فتحي المعوج، إن الليبيين يريدون أكثر من التحركات أممية وأمريكية الحالية بهدف إجراء الانتخابات، مبينا أن “المطلوب من المجتمع الدولي ليس فقط الدعم الاستشاري أو الفني أو اللوجستي، فكل ذلك يسير، بل إن المطلوب كف أيادي المخابرات العالمية عن ليبيا وعدم إشعال فتيل الصراع”.

وأوضح المعوج، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه على المجتمع الدولي العمل على حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، وإصدار قرارات حاسمة نافذة لمعاقبة معرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، مضيفًا: “شهدنا قبل عامين فشل انتخابات ليبية كانت مقررة ومدعومة أيضا من المجتمع الدولي بسبب بعض الأطراف والمليشيات في غرب ليبيا التي اقتحمت عدة مراكز انتخابية”.

وتابع المعوج: “كل ذلك كان علنا وسط صمت المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن “الليبيين يريدون أكثر من المشورة وعلى المجتمع الدولي إدراك ذلك”.