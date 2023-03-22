الترجمان: أمريكا تريد إثبات جديتها في إجراء الانتخابات الليبية

قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إن الزيارة الأمريكية إلى ليبيا لها أهمية وخصوصية كبرى، نظرا لثقل حجم المسؤولين الأمريكيين الذي زاروا ليبيا.

وأضاف الترجمان، أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين تعطي دلالة على أن أمريكا تريد أن تثبت جديتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وزار وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، ليبيا، لمناقشة المستجدات السياسية وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وبعد لقاءاتها في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، التقت باربرا ليف والوفد المرافق لها في طرابلس رئيسَ الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حيث أكدا على دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال لقائها مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، دعمَ الولايات المتحدة الكامل لجهود البعثة الأممية لوضع جدول زمني للانتخابات.