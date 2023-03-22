ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار أمس.

واستقر سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.53 دينار، أمس.

ولم يتغير سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.