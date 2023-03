الناطقة باسم مركز سبها الطبي تعلن افتتاح قسم العيادات الخارجية

ليبيا – أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري أن قسم العيادات الخارجية افتتح بعد توفير التجهيزات اللازمة لها.

الماهري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قالت: “إن عدد العيادات يتجاوز الـ 16 عيادة، أبرزها العيون والأذن الحنجرة والمسالك ،وجراحة الأطفال، والعظام والجراحة العامة”.

وأوضحت أن ضمن الأقسام التي افتتحت قسم الإسعاف والطوارئ المغلق منذ حوالي 12 عامًا، مبينةً أن عمليات الصيانة تأتي ضمن بادرة الـ100 يوم التي أطلقها المركز لصيانة وتجهيز الأقسام والعيادات.

الماهري لفتت إلى أن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح قسم الولادة الخارجية.

