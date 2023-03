بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم” مع مديري مكاتب الطب الشرعي تطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بمديري بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث بديوان وزارة العدل، بحضور رئيس المركز؛ لبحث مواكبة آخر التطورات العلمية والتدريب.

كما تناول الاجتماع ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب.

ووفق وزارة العدل، فقد شدد اللقاء على ضرورة توفير الوقت والجهد وتقريب المسافات للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا لحسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم ومساعدتها في أداء أعمالها .

المصدر: وزارة العدل

The post مباحثات في وزارة العدل حول تطوير منظومة الطب الشرعي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار