الطقس في ليبيا اليوم الأربعاء.. رياح نشطة والحرارة تصل لـ 16 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تراجع درجات الحرارة، مع رياح شمالية غربية نشطة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، 16 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تقل سرعتها من مساء الغد، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من الغد.

أما منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا من الغد.