الساعدي: زبدة الحل للأزمة الليبية عند “سماحة المفتي”

زعم سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، أن زبدة الحل للأزمة الليبية عند من وصفه بـ«سماحة المفتي»، في إشارة إلى الصادق الغرياني.

وقال الساعدي في منشور له عبر «فيسبوك»: “تهانينا إلى كافة الليبيين وعموم المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالهداية والتوفيق والمغفرة والفوز بالجنان والعتق من النيران”.

وأضاف “تهنئة خاصة لسماحة مفتي عام ليبيا الشيخ العلامة الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، وجزاه خيرا على كلمته الجامعة التي وجه فيها نصحه لليبيين سياسيين وثواراً، وأدعو الله أن تجد لديهم آذانا صاغية فإن فيها زبدة الحل للأزمة الليبية من رجلٍ جمع العلم والعمل والبصر والتجربة” بحسب وصفه.