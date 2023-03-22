شاهد.. برومو مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس على تلفزيون المسار و تردد القناة

يعود مسلسل شط الحرية هذا العام 2023 مع الجزء الخامس من المسلسل، وحصلت قناة المسار على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي سيعرض خلال شهر رمضان، عبر شاشتها بدءاً من يوم الخميس 23 مارس 2023.

ونشرت قناة تلفزيون المسار برومو مسلسل شط الحرية 5 تضمن ابرز اللقطات للجزء الخامس.

تردد قناة المسار 2023 HD

فيما يلي تردد تلفزيون المسار 2023 بجودة HD على قمر نايلسات :

تلفزيون المسار almasar tv

القمر نايل سات.

التردد H 11373

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة HD.

تردد قناة المسار 2023 SD

القمر نايل سات.

التردد V 10873

الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة HD.

برومو شط الحرية الجزء الخامس:





وفي وقت سابق، قال القائمون على العمل، عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:« قناة المسار تتحصل رسمياً على الحقوق الحصرية لعرض مسلسل شط الحرية الجزء الخامس رمضان».

ويأمل فريق عمل مسلسل “شط الحرية- 5” في أن يكون لجزئه الخامس نجاحا يكمل نجاحاته السابقة، بعد الإقبال اللافت من المشاهدين عليه في ليبيا خلال شهر السنوات الماضية.

و شط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا عُرِض جزئه الأول على قناة ليبيا المستقبل وعُرِض الجزء الثاني والثالث والرابع على قناة ليبيا 218.

ويقوم المسلسل بنقد الواقع الليبي بطريقة فكاهية وتلائم المشاهدين وهو يحاكي واقع الليبيين بطريقة سياسية ساخرة لاقت استحساناً كبيراً من المشاهدين من جميع الفئات العمريه وهو يقوم على احياء ثقافة البادية الليبيه في عصر التكنولوجيا والتطور العلمي حيث يحاول الممثلين الحفاظ على اصولهم وجذورهم الثقافيه الليبيه العريقه في ظل التطور العلمي الكبير في المجتمع والعالم اجمع.

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