السايح يشارك في حفل الإشهار الافتراضي للشبكة الدولية لتأمين النزاهة الانتخابية

شارك عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، في حفل الإشهار الافتراضي للشبكة الدولية لتأمين النزاهة الانتخابية والذي عقد يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية في بيان، أن الحفل “شمل إشهار الشبكة جلستين، تحدث في كل منهما اثنان من المشاركين، وجاءت مشاركة السايح في الجلسة المخصصة لدور استقلالية الإدارة الانتخابية في تعزيز نزاهة الانتخابات مركزاً على الشروط التي تضمن استقلالية إدارة الانتخابات وأهمية تعزيز وحماية استقلالية هيئات إدارة الانتخابات”.

وأردف البيان، أن السائح شارك أيضًا في حفل الإشهار إلى جانب مارجو والسترم نائب رئيس وزراء السويد ووزيرة الخارجية السابقة، و روزاريا توشي ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورنزو كودوفا رئيس المعهد الانتخابي الوطني- المكسيك، وكيفن كاساس زامورا الأمين العام للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وغيرهم من المشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الدولية لتأمين النزاهة الانتخابية (GNSEI) تجمع الجهات الدولية الفاعلة والرائدة في مجال النزاهة الانتخابية لإنشاء منصة واسعة النطاق لتطوير وتعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية وقواعد السلوك التي تعالج التهديدات لنزاهة الانتخابات.