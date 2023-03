السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الثلاثاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وذلك بديوان المجلس.

السايح توجه بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات في مستهل اللقاء بالتهنئة إلى سالمنكه لاستلام مهامه كممثل مقيم للبعثة في ليبيا، متمنيًا له التوفيق في سِفارته، وشاكرًا في الوقت ذاته الجهود التي قام بها سلَـفه فرانش، في سبيل دعم الجهود الرامية إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية كما استعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته، أشاد سالمنكه بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدًا التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

