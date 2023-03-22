ليبيا.. حكومة باشاغا تحدد ساعات العمل طوال شهر رمضان المبارك

أصدر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرارا يحدد بمقتضاه ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وحمل القرار رقم 54 لسنة 2023، ونص في مادته الأولى على تحديد ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك على أن يكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وطالبت المادة الثانية الجهات المعنية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، فيما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وأعلنت دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيانين منفصلين، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.