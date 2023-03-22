الناظوري يفتتح مسجد وملعب كرة قدم بمديرية أمن المرج

الوطن| رصد

افتتح رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق أول “عبد الرازق الناظوري”، مسجد وملعب كرة قدم بمُديرية أمن المرج.

وبحضور، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ومُدير أمن المرج ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وأشاد الناظوري برفقة الحاضرين بالتطور الذي يشهده المستوى الأمني والنقلة الكبيرة التي حدثت لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية بتوجيهات ومُتابعة مباشرة من الوكيل، مع دعوات بتكثيف الجهود وتعاون الجميع للمضي قدما نحو مؤسسة شرطية فعالة وصلبة تفرض قوة القانون وتسهر على أمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.