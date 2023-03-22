العامة للكهرباء: شحن محطة تحويل 11/30 كيلو فولت غرب زلطن

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، شحن محطة تحويل 11/30 كيلو فولت غرب زلطن.

وأوضحت الشركة أن شحن المحطة سيسهم في تحسين الشبكة العامة والتخفيف من معاناة المواطنين بالمنطقة.

وأضافت الشركة أن شحن المحطة سيساهم في تحسين الشبكة من حيث انخفاض الجهد والأحمال المتزايدة على المصادر القديمة بعد الانتهاء من تجهيزها بكامل معداتها.

وأشارت إلى أن هذا العمل جاء بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع وفنيي ومهندسي دائرة صيانة الجهد المتوسط الزاوية.