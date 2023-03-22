البكوش: الوضع الراهن على الرغم من عيوبه أفضل من عملية سياسية زائفة

زعم المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش بأن المجتمع الدولي في بيان مجلس الأمن استسلم للمطالب المصرية، مطالبًا الليبيين بالنظر فيما إذا كان الوضع الراهن، على الرغم من عيوبه، أفضل من عملية سياسية زائفة.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “مع استسلام المجتمع الدولي في بيان مجلس الأمن للمطالب المصرية، يجب على الليبيين النظر فيما إذا كان الوضع الراهن، على الرغم من عيوبه، أفضل من عملية سياسية زائفة، هذا مع رفض أي تغييرات في الحكومة والمناصب السيادية، قد يغير ديناميكيات الصراع ويقود لعملية سياسية ذات مصداقية”.