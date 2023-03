الترجمان: واشنطن تريد أن تثبت جديتها في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا- قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن زيارة وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى ليبيا، لها أهمية وخصوصية كبرى، نظرًا لثقل حجم المسؤولين الأمريكيين الذي زاروا ليبيا.

الترجمان وفي مداخلة له عبر برنامج”حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”، أوضح أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين تعطي دلالة على أن أمريكا تريد أن تثبت جديتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

