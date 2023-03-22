رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإماراتي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد الشامسي.

وتناول اللقاء، آفاق التعاون المشترك والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام 2023 م.

وأمس، استقبلت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على فيسبوك، علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد السفير الإماراتي حرص بلاده على استقرار ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.