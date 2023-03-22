السفير الإماراتي في ليبيا يؤكد قرب تسهيل منح التأشيرات لليبيين مباشرة

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أكد سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، اليوم الأربعاء قرب تسهيل منح التأشيرات لليبيين مباشرة.

وأوضح الشامسي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن ملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه خلال زيارته لأبوظبي، قد استكملت الإجراءات المتعلقة به.

وأضاف سفير الإمارات، أن السفارة سترجع للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين بشكل مباشر.

ولفت الشامسي خلال اللقاء رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدين دعم البلدين لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول للانتخابات.