في جلسة مغلقة .. مجلس النواب يستأنف مناقشة إقرار القوانين

استأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء عقد جلسته المعلقة منذ يوم أمس، لمناقشة مشاريع وإقرار عدد من القوانين المطروحة على المجلس لإقرارها، والتي لم تستكمل في الجلسة العادية التي عقدت بالأمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح إعلامي نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أعمال جلسة مجلس النواب، انطلقت اليوم الأربعاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، حيث اسُتهلت الجلسة بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني ، والجلسة مغلقة.

وكان المجلس قد ناقش في جلسة الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية 2023، وبعد إبداء الملاحظات عليه صوت المجلس على إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.

كما ناقش عدد من مشاريع القوانين وبعد مناقشتها ومداولتها خلص المجلس، إلى التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من السادة أعضاء مجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.م

كما تم إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الاشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية، وذات الأمر على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022.م بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الإستثمارية.

وتم أيضا إقرار مشروع قوانين النشاط التجاري ” المنافسة “، ومشروع قانون المخابرات الليبية، إضافة إلى مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي الذي تم التصويت عليه بالإجماع.