بليحق: انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي

العنوان – بنغازي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن أعمال جلسة مجلس النواب انطلقت اليوم الأربعاء بمقره في مدينة بنغازي.

وأضاف بليحق أن الجلسة التي يترأسها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اسُتهلت بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني.

واختار مجلس النواب في جلسته، الإثنين، ممثليه في لجنة “6+6” المشتركة التي ستضم ممثلين من مجلس الدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

واختار المجلس ممثله عبر التصويت المباشر، حيث اختار المرشح جلال الشويهدي، والمرشح عزالدين المنفي، عن إقليم برقة، والمرشح ميلود الأسود، والمرشح عزالدين قويرب عن إقليم طرابلس، والمرشح صالح قلمة، والمشرح بوصلاح شلبي، عن إقليم فزان.

وبحسب الجلسة الرسمية للمجلس كان قد ترشح لممثلي مجلس النواب في لجنة “6+6” عدد 18 عشر مرشحا.