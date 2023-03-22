“حفتر” يبحث مع القنصل اليوناني آخر المستجدات في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بمقر القيادة العامة للجيش في بنغازي، عضو البرلمان اليوناني ومسؤول الشؤون الخارجية لحزب “باسوك” اندرياس لوفردوس، والقنصل اليوناني، ستافروس فينيزيلوس.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة في بيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، والتباحث حول العلاقة الثنائية بين البلدين.

وكان المشير خليفة حفتر، استقبل أمس الأول الاثنين، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وضم الوفد كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد بي نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وتم خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

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