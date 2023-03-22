الجهاني: حلول البعثة الأممية للعملية السياسية “تلفيقية ” 

الوطن| رصد

وصف عضو مجلس النواب عصام الجهاني، حلول البعثة الأممية للعملية السياسية، بأنها حلولا تلفيقية وغير واضحة.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن البعثة الأممية لم تنجح منذ عام 2011 في وضع خارطة تساعد الليبيين في الخروج من أزمتهم.

وأضاف أن البعثة الأممية لا تسعى إلى إيجاد حل دائم للأزمة عبر دستور تجرى على أساسه الانتخابات، وهي تريد معالجة مشكلة بمشكلة أخرى، والضغط الدولي يجب أن يتجه نحو إجراء التعديلات الدستورية للخروج بدستور للبلاد تخرج من خلال جميع الحلول.