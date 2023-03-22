أمن بنغازي: البحث الجنائي يضبط سيارة سرقت من طرابلس

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن “قسم البحث الجنائي” استرجع سيارة سُرقت من مدينة طرابلس ويُلقي القبض على أشخاص قاموا بشراءها بدون مُستندات.

وأوضحت أن معلومات وردت بخصوص سرقة سيارة من مدينة طرابلس وسبق التعميم عليها من قبل مديرية أمن جنزور وحسب المعلومات الواردة ان المركبة سالفة الذكر تم عرضها على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي.

وأكدت المديرية أن رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بالانتقال وضبط السيارة سالفة الذكر وعند مراجعة الصفحة التي عرضت السيارة المسروقة للبيع اتضح أنها تخص أحد معارض السيارات.

وأفادت المديرية أنه تم انتقال أعضاء التحريات وضبط السيارة حيث أفاد صاحب المعرض أن السيارة تخص أحد الأشخاص يُدعى م.ع.ع وأنه قام بوضعها في المعرض لغرض بيعها.

وذكرت أنه بعد ضبط المدعو م.ع.ع أفاد أثناء الاستدلال معه أنه قام بشراء السيارة من أحد الأشخاص يُدعى أ.ف.ز بدون مستندات.

وأضافت المديرية أنه عند التعميم على المدعو أ.ف.ز اتضح أنه من ذوي السوابق واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عنه.