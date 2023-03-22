يورأكتف: خفر السواحل الليبيين غير مستعدين حاليًا للتدريب في سياق إيريني

تناول تقرير إخباري نشره موقع “يورأكتف” الإخباري الأوروبي تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “بيتر ستانو” عن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

التقرير، نقل عن “ستانو” تأكيده استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة تدريب خفر السواحل الليبيين حال جاهزيتهم لذلك وفقا لعملية “إيريني” الممدة مؤخرًا حتى الـ31 من مارس عام 2025.

وقال “ستانو”: “حتى الآن ما زال تدريب خفر السواحل الليبيين بعيدًا عن التناول لأسباب تتعليق بالجانب الليبي وسنفي بالتزاماتنا مع الأخير المرحب على الدوام بذلك”. في وقت أفاد به مصدر رسمي من “إيريني” بشأن عدم المضي في تنفيذ هذا التفويض بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

وتابع “ستانو” قائلًا: “من المهم للغاية العمل مع ليبيا بشأن القضايا المتعلقة أيضًا بالهجرة ويواصل الاتحاد الأوروبي استعداده لتوفير المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ للسلطات الليبية ذات الصلة والتدريب في ذات الوقت على كيفية احترام حقوق الإنسان”.