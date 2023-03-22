الدبيبة يبحث مع سفير الأمارات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوخدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء بمكتبه، سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، الذي نقل له تحيات رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة.

ووفقا لإعلام حكومة الدبيبة، فقد أكد الشامسي، رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا دعم البلدين لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي للوصول للانتخابات.

وأكد السفير الإماراتي للدبيبة خلال اللقاء، أن ملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه خلال زيارته لأبوظبي، قد أستكملت الإجراءات المتعلقة به، وأن السفارة ستعود للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل مباشر.