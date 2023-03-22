بليحق: انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني

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صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء بمقره في مدينة بنغازي.

وأضاف بليحق أن الجلسة التي يترأسها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اسُتهلت بمناقشة مشروع قانون التعليم التقني.

وكانت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب عقدت الإثنين الماضي والتي تم خلالها انتخاب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل قوانين الانتخابات.

صوت مجلس النواب في جلسته، على اختيار ممثليه في لجنة “6+6” المشتركة التي ستضم أيضاً ممثلين من المجلس الأعلى للدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وصوت المجلس على اختيار المرشحين جلال الشويهدي، وعزالدين المنفي، عن إقليم برقة، والمرشحين، ميلود الأسود، وعزالدين قويرب عن إقليم طرابلس، والمرشحين، صالح قلمة، وبوصلاح شلبي، عن إقليم فزان.