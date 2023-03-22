مانيلا بلتن: من المهم عودة العمالة الفلبينية إلى ليبيا لكفاءتها العالية المرغوبة

تطرق تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مانيلا بلتن” الفلبينية الناطقة بالإنجليزية وجود فرص كبيرة واعدة لتعزيز وتنمية الحياة الكريمة للشعبين الليبي والفلبيني.

التقرير، أوضح أن ليبيا كانت على الدوام الوجهة المهمة للعمال المهرة والملاكات الطبية والمساعدة لها القادمين من الفلبين، الذين اكتسبوا سمعة جيدة، ما حفز عديد المعنيين في البلاد على المطالبة بعودتهم للعمل فيها.

وبين التقرير أن الأمر امتد لأبعد من نطاق المستشفيات والمختبرات الطبية شاملًا المهندسين والمهرة في المصانع وشركات النفط ومحطات إنتاج وتوليد الكهرباء، مؤكدًا قرب إزالة العوائق الحائلة دون عودة العمالة الفلبينية الباقية إلى جانب الشعب الليبي في أحلك ظروفه.

وأضاف التقرير: إن السفارة الفلبينية بقيت في العاصمة طرابلس بلا مغادرة مثل ما فعلت باقي الدول مع بعثاتها الديبلوماسية بهدف توفير الخدمات للمجتمع الفلبيني في ليبيا. متطرقًا لتوجه طلبة العلم والمعرفة من الليبيين إلى جامعات ومعاهد الفلبين لنهل شيء أسبه بما جاءت به عمالة هذا البلد من مهارات وإتقان.

واختتم التقرير بالتشديد على وجوب أخذ الفلبين حكوما وشعبا زمام المبادرة في رحلة إعادة الإعمار والبناء قريبة الاستئناف في ليبيا.