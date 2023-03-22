تطورات جديدة في ملف التأشيرات وعمل سفارة الامارات في طرابلس

استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الاربعاء، بمكتبه، سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، الذي نقل تحيات رئيس الدولة لرئيس الوزراء، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدين دعم البلدين لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول للانتخابات.

وأكد السفير الإماراتي للدبيبة خلال اللقاء، أن ملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه خلال زيارته لأبوظبي، قد استكملت الإجراءات المتعلقة به، وأن السفارة سترجع للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين بشكل مباشر.