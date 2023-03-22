بمناسبة شهر رمضان..هويدي يصدر عفوا عاما على المتغيبين والمنقطعين

العنوان – بنغازي

أصدر رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي قرارا “بالعفو العام” على جميع الأعضاء التابعين للجهاز من المتغيبين والمنقطعين عن العمل بسبب ظروفهم الخاصة .

ونص القرار الذي جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على إيقاف العقوبات الصادرة بحق المتغيبين بشرط مثولهم وتسوية أوضاعهم الإدارية خلال أسبوع من تاريخ القرار الصادر اليوم الأربعاء.

وشمل قرار العفو الإفراج عن كافة منتسبي الجهاز الموقوفين على ذمة محاضر إدارية أو عقوبات تأديبية.

ويشمل العفو الصادر جميع الإدارات والمكاتب والوحدات وفروع جهاز البحث الجنائي بكامل مدن ومناطق ليبيا فيما يستثنى من العفو منتسبي الجهاز ممن لديهم قضايا جنائية منظورة أمام القضاء.