ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بمكتبها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الشامسي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أكد السفير الإماراتي حرص بلاده على استقرار ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

