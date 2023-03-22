الطرمال والسفير الفرنسي لدى ليبيا يبحثان مشاركة المرأة في العملية الانتخابية

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- ألتقت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال بمكتبها بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزيرة الدولة لشؤون المرأة على فيسبوك – أن اللقاء تناول بحث سُبل التعاون مابين الجانبين لتعزيز مشاركة النساء والفتيات بالميادين المختلفة، خاصة السياسية من خلال إشراكهن في الانتخابات.

كما تم على هامش الإجتماع مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بملف العنف والحالات المعنفة، علاوة عن آلية إقامة حملات توعوية من شأنها التوعية بحقوق المرأة والتشريعات المنصفة لها وفقا للمصدر ذاته. (وال)

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