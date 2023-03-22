وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة تطلق “نشرة الأسعار المحلية والعالمية” 

احتضنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، مراسم إطلاق “نشرة الأسعار المحلية والعالمية” عبر مركز البيانات ومعلومات التجارة بشبكة ليبيا للتجارة بدعم وإشراف وزير الاقتصاد والتجارة.

وحضر الفعاليات وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة.

واطلع الحاضرون على الأسعار المدرجة بالنشرة تضمنت ” السلع الغذائية – مواد البناء – المعادن – العملات ” بمناطق متفرقة إضافة الى نسب الارتفاع والانخفاض، حيث أكد الفريق الفني أن الأسعار يتم تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.

وأشاد الوزير بجهود الفرق المكلفة بتنفيذ ومتابعة نشرة الأسعار المحلية والعالمية، ودعا الى تعزيز التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي لإعداد منصة الكترونية تعني بتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي.