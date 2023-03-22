دعما لمبادرته … باثيلي يلتقي 26 شاب ويحثهم على حشد الجهود

التقى الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي، اليوم الأربعاء بمجموعة من 26 شابة وشابا من جميع أنحاء ليبيا، جنوبا وشرقا وغربا، يمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية، لمناقشة جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا.

وشدد الشباب على رغبتهم في اختيار قادتهم، ودعوا إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من الممثل الخاص مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

ودعا باثيلي، الشباب، إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية، وقال للحضور: “مستقبل البلد ملك لكم. على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة.”