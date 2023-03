عبدالمولى: يجب وضع آلية لإيصال دعم المحروقات للمواطن مباشرة ورفع أسعارها تدريجيًا لإيقاف التهريب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن قانون الميزانية يعمل على ضبط مصروفات وإيرادات الحكومة، لتتمكن من إنجاز مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.

عبد المولى وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أن المجلس ناقش مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن البند الأكبر قيمة من الميزانية هو بند المرتبات، وأن المجلس حريص على أن تكون الميزانية التي ستمنح لحكومة فتحي باشاآغا لكل الليبيين، وأن مساعيه نحو رفع المعاناة عن الشعب الليبي مستمرة.

وأعرب عبد المولى عن أمنياته بأن يعود باب الدعم الذي تضمنته الميزانية بالفائدة الحقيقية، وأن توضع آلية واضحة لإيصال مبالغ الدعم على المحروقات للمواطن مباشرة، وكذلك رفع أسعار تلك المحروقات تدريجيًا ليتحقق التوازن الذي يوقف عمليات تهريب الوقود لخارج البلاد.

