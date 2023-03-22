من بينها قانون التعليم التقني.. مجلس النواب الليبي يقر 6 قوانين جديدة

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، جلسة رسمية بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس ناقش في جلسته اليوم جملة من المواضيع ومشاريع القوانين وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد من مشاريع القوانين، وإقرار عدد من مشاريع القوانين والتي جاءت كالتالي:

1- التصويت بالأغلبية على إقرار مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.

2- التصويت بالأغلبية على مشروع قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية.

3- التصويت بالأغلبية على تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.

4- التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا.

5- التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

6- التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل.

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