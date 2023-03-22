البرلمان يصوت بالأغلبية على عدد من مشاريع القوانين

الوطن|رصد

أقر مجلس النواب عدد من مشاريع القوانين خلال جلسته الرسمية اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” وبحضور النائب الثاني للرئيس ” عبدالهادي الصغير ”

حيث تم التصويت بالاغلبية على إقرار مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني اضافة الى مشروع قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية وتعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” فقد صوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا و على مشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية اضافة الى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل.