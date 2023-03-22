الدبيبة يستقبل سفير دولة الإمارات لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بمكتبه سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الشامسي نقل خلال اللقاء تحيات رئيس دولة الإمارات إلى الدبيبة، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى الانتخابات.

وبحسب البيان، أكد السفير الإماراتي استكمال الإجراءات المتعلقة بملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه خلال زيارة الدبيبة لأبوظبي، وأن السفارة سترجع للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين بشكل مباشر.