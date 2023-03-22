جنائي بنغازي يسترجع سيارة سُرقت من طرابلس

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “قسم البحث الجنائي” يسترجع مركبة آلية سُرقت من مدينة طرابلس ويُلقي القبض على أشخاص قاموا بشراء المركبة بدون مُستندات .

عُقب ورود معلومات عن إحدى المركبات سُرقت من مدينة طرابلس وسبق التعميم عليها من قبل مديرية أمن جنزور .

وحسب المعلومات الواردة ان المركبة سالفة الذكر تم عرضها على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالإنتقال وضبط المركبة سالفة الذكر وعند مراجعة الصفحة التي تم عرضت المركبة الآلية المسروقة للبيع اتضح انها تخص أحدى معارض السيارات .

وتم انتقال اعضاء التحريات وضبط المركبة حيث أفاد صاحب المعرض ان المركبة تخص أحد الأشخاص يُدعى م.ع.ع وانه قام بوضع المركبة في المعرض لغرض بيعها .

وتم ضبط المدعو م.ع.ع وأفاد اثناء الإستدلال معه أنه قام بشراء المركبة من أحد الاشخاص يُدعى أ.ف.ز بدون مستندات واتضح عند التعميم علي المدعو أ.ف.ز انه من ذوي السوابق وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمراً عن المدعو أ.ف.ز .