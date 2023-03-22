استئناف مصراتة تحجز دعوى محاكمة قرابة 50 إرهابيًا إلى نهاية مايو

أخبارليبيا24

قررت محكمة استئناف مصراتة اليوم الأربعاء حجز دعوى محاكمة قرابة 50 عنصرا تابعين لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” إلى 29 من مايو المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف مصراتة، أجلت في جلستها التي عقدت في 26 فبراير الماضي بمقر المباحث الجنائية محاكمة أكثر من أربعين متهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد مراسل أخبار ليبيا 24 أن جلسة المتهمين في الانتماء إلى تنظيم داعش جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، لافتا إلى أنه تم تأجيل النطق بالحكم.

يشار إلى أن المتهمين تم القبض عليهم أثناء عملية البنيان المرصوص التي انطلقت في مدينة سرت لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.