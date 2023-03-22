الطرمال: ناقشت مع السفير الفرنسي تنظيم حملات لتوعية المرأة بحقوقها

التقت وزيرالدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة حورية الطرمال بمكتبها بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفي مهراج”.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزيرة الدولة لشؤون المرأة على “فيسبوك” أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون ما بين الجانبين لتعزيز مشاركة النساء والفتيات بالميادين المختلفة وخاصة السياسية من خلال إشراكهن في الانتخابات.

كما تم على هامش الاجتماع مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بملف العنف والحالات المعنفة، علاوة عن آلية إقامة حملات توعوية من شأنها التوعية بحقوق المرأة والتشريعات المنصفة لها وفقا للمصدر ذاته.