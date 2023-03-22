أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط نحاس مخبأ في شاحنات خردة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز بوعطني تمكن من ضبط شاحنات بها خردة وعند تفتيشها احترازياً تم العثور على أسلاك نُحاسية كهربائية مخبأة تحت أنواع الخردة المختلفة.

وأوضحت مديرية الأمن أنه عند تجوال أعضاء التحريات ليلاً تمت مشاهدة عدد 2 من الشاحنات الكبيرة في مكان مظلم بشارع السليني تقوم بإفراغ بعض من حمولتها على متن شاحنة صغيرة “كنتر”.

وأضافت المديرية أنه على الفور تم الاتصال برئيس المركز من قبل أعضاء التحريات والذي أصدر تعليماته بضبط الشاحنات والانتقال بها إلى المركز وتم الإحالة إلى النيابة العامة.