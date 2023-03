دومة: القيمة الكبيرة لميزانية حكومة باشاآغا تتزامن مع أزمة عالمية وغلاء الأسعار محليًا

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب محمد دومة على أن المجلس قد ناقش خلال جلسته الثلاثاء؛ مقترح الميزانية المقدمة من الحكومة، مؤكدًا أن الميزانية تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، وتتعدد في أبوابها؛ لذلك فإن المناقشات حولها ما زالت مستمرة.

دومة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أوضح أن القيمة الكبيرة للميزانية المقدمة تتزامن مع أزمة عالمية ومختنقات محلية، وعلى رأسها غلاء الأسعار، مبينًا أن الدول ذات الاقتصاد الريعي دائما ما تواجه مشكلات كبيرة خلال الأزمات التي تمر بها؛ لاعتمادها على مصدر وحيد للدخل.

وتابع دومة حديثه: “على الدولة الليبية تعديد مصادر الدخل، كالزراعة والسياحة والغذاء؛ تماشيًا مع الأحداث العالمية التي تتهدد الأمن الغذائي لشعوب العالم”، موضحًا في السياق ذاته أن الشركات الأجنبية لن تأتي إلى ليبيا قبل أن تضمن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

واختتم محمد دومة، بأن حكومة فتحي باشاآغا هي الحكومة الشرعية باعتبارها قد مُنحت الثقة من مجلس النواب، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها والتواصل معها، محذرًا من أن الوضع القائم لا يساهم في تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

