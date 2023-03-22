“مبروكة” توقع مع “موسى” مذكرة تفاهم للتعاون في اكتشاف المواهب

وقّعت وزارتا الثقافة والتنمية المعرفية والتربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز الأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية في المدراس.

وقالت وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة في بيان إن المذكرة وقعها كل من مبروكة توغي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، والدّكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم، وذلك في مقر ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، أمس الثلاثاء.

وبحسب البيان فإن مذكرة التفاهم تؤكد أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، لمساهمتهما الفعالة في بناء الإنسان، وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في عدد من المجالات من أبرزها النَشاط المدرسي والمسرح المدرسي، واكتِشاف المواهب، والمكتبة المتنقلة وتشجِيع الطلاب على المطالعة.

وأشادت توغي بأهمية هذه المذكّرة، لما تضمّنته من محاور وأهداف من شأنها أن تعزز الثقافة الليبية والحفاظ على الموروث الثقافي وترسيخه وزرع القيم والإبداع لدى تلاميذ المدارس.