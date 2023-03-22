تصريحات جديدة لوزير الخارجية الأمريكي بشأن ليبيا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا، على الرغم من امتناعه عن تحديد موعد لإعادة فتح السفارة الأمريكية هناك.

وخلال جلسة استماع بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، قال “بلينكن: “لا يمكنني أن أعطيكم جدولاً زمنياً بخلاف الإشارة إلى أن هذا شيء نعمل بنشاط كبير عليه، و أريد أن أرى أن لدينا قدرة على استئناف حضور مستمر في ليبيا”.

ولم يقدم “بلينكن” أي تفاصيل بخصوص العمل النشط الذي أشار له، وفقاً لـ”رويترز”.

وأغلقت واشنطن سفارتها في طرابلس عام 2014 وانتقل أعضاؤها إلى البعثة الأمريكية في تونس المجاورة في أعقاب تصاعد العنف بين الفصائل المتنافسة. وعمل المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، من العاصمة التونسية ويقوم بزيارات عابرة إلى ليبيا.