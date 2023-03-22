الجهاني: حلول البعثة الأممية للعملية السياسية تلفيقية

رأى عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” ما زال متخبطا في جهوده لإيجاد حل للأزمة.

وقال الجهاني في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن لقاءات باتيلي هدفها تحديد معالم لخارطة تتماشى مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أن حلول البعثة الأممية للعملية السياسية تلفيقية وغير واضحة وهي لم تنجح منذ عام 2011 في وضع خارطة تساعد الليبيين في الخروج من أزمتهم.

وأضاف أن البعثة الأممية لا تسعى إلى إيجاد حل دائم للأزمة عبر دستور تجرى على أساسه الانتخابات، وبذلك هي تريد معالجة مشكلة بمشكلة أخرى، والضغط الدولي يجب أن يتجه نحو إجراء التعديلات الدستورية للخروج بدستور للبلاد تخرج من خلال جميع الحلول.

وتابع الجهاني: بعثة الأمم المتحدة تعرض حلولها للأزمة بشأن ليبيا على مجلس الأمن، والذي يقر ما يخدم مصالحه ولا يخدم مصلحة الليبيين نتيجة حدة خلافات الدول الكبرى، لافتا إلى أن تصريحات “باتيلي” مبهمة بشأن متطلبات الانتخابات‬ لخلق ظروف مواتية لإجرائها.