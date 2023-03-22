باتيلي: على شباب ليبيا حشد جهودهم والمطالبة بحقوقهم

التقى الممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باتيلي، اليوم الأربعاء بمجموعة من 26 شابة وشابا لمناقشة جهوده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن الشباب من جميع أنحاء ليبيا، جنوبا وشرقا وغربا، ويمثلون عدداً من المنظمات والشبكات الشبابية والاتحادات الطلابية.

وبحسب البيان شدد الشباب على رغبتهم في اختيار قادتهم، وسلطوا الضوء على انحسار الفضاء المدني والعنف ضد النساء باعتبارهما من العقبات أمام المشاركة العامة.

ودعا الشباب إلى رفع مستوى تمثيلهم في عملية صنع القرار، وطلبوا من الممثل الخاص مواصلة جهوده لحث القادة السياسيين على التحرك دون مزيد من التأخير.

ووفق البيان، دعا الممثل الخاص للأمين العام الشباب إلى تنسيق جهود الدعوة للانتخابات، والعمل على ضمان إدراج قضاياهم في العملية السياسية.

وخاطب باتيلي الحاضرين: “مستقبل البلد ملك لكم، على الشباب حشد جهودهم، والمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة ونزيهة وشفافة”.