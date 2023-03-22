ديوان حكومة الدبيبة يطلق دورات لتعليم موظفيه اللغة الإنجليزية ويعد المتفوقين بإيفادهم للخارج

شارك الأمين العام لديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي شلاك، وأمين شؤون التنظيم وليد الكاتب في حفل اختتام البرنامج التدريبي للغة الإنجليزية لموظفي الديوان، الذي أقيم أمس الثلاثاء في مركز إيضاح بالعاصمة طرابلس.

وأكد “شباك”، في بيان للحكومة، عزم ديوان مجلس الوزراء على إيفاد المتفوقين للخارج تشجيعا لهم وخلقا لروح التنافس بين موظفي الديوان بشكل عام.

وأضاف أن مكتب التنمية البشرية يعمل على تنفيذ دورة تدريبية أخرى بعد عيد الفطر المبارك، في المصطلحات الإدارية الإنجليزية تستهدف الذين تفوقوا في إتمام دورة اللغة.