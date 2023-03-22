العامة للكهرباء: أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس لاتزال مستمرة

العنوان – الخمس

ذكرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء أن أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس لاتزال مستمرة.

وأضافت الشركة أن (ثمانية) حاويات وصلت إلى محطة الخمس عبر ميناء الخمس البحري محملة بالمواد الخاصة بمسخن الهواء الدوار للوحدة الثالثة تمهيداً للبدء في أعمال التركيبات.

وأفادت الشركة أن أعمال التركيبات ستجرى من قبل الفرق الفنية الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها.

يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي .